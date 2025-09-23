Светофор перекрёстка Выселковая — Днепровская во Владивостоке перенастроили

Работа светофора на одном из самых загруженных перекрёстков Владивостока, где пересекаются улицы Выселковая, Анны Щетининой и Днепровская, была перенастроена. Как сообщили в Телеграм-канале «ЦОДД Владивостока», в утренние часы с 6:00 до 9:30 увеличено время выезда из микрорайона Снеговая Падь в сторону перекрёстка на 17 секунд.
Нововведение призвано облегчить движение транспорта в часы пик, что позволит жителям Снеговой Пади быстрее добираться до работы и снижать заторы в этом районе. Пока изменения действуют в тестовом режиме, специалисты проводят мониторинг ситуации на месте для принятия окончательного решения об обновлении программы работы светофора.
Этот перекрёсток считается одним из самых сложных с точки зрения транспортной нагрузки во Владивостоке. В течение следующего года планируется масштабная реконструкция, направленная на повышение безопасности и улучшение пропускной способности. В рамках проекта будет изменена геометрия проезжей части и создана дополнительная полоса для выезда с улицы Анны Щетининой на Бородинскую.
Особое внимание уделено вопросам безопасности пешеходов: на пересечении формируют два островка безопасности, которые обеспечат непрерывное и защищённое пешеходное пространство. Также появятся новые тротуары и наземные пешеходные переходы, что существенно повысит комфорт и снизит риск ДТП для пешеходов.