Светофор перекрёстка Выселковая — Днепровская во Владивостоке перенастроили

Работа светофора на одном из самых загруженных перекрёстков Владивостока, где пересекаются улицы Выселковая, Анны Щетининой и Днепровская, была перенастроена. Как сообщили в Телеграм-канале «ЦОДД Владивостока», в утренние часы с 6:00 до 9:30 увеличено время выезда из микрорайона Снеговая Падь в сторону перекрёстка на 17 секунд.