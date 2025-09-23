В Перми отменили два самолёта из Москвы и обратно

Два самолёта из Москвы и обратно отменили в Перми, сообщает онлайн-табло пермского аэропорта.
По данным сайта аэровокзала Большое Савино, отмены рейсов произошли 23 сентября. Оба полёта должны были пройти по маршруту Пермь — Москва (аэропорт Шереметьево). Тем не менее, к утру их статус был изменён на «Отменён». В частности, проблемы возникли с бортом СУ 1395, который должен был вылететь из столицы Прикамья в 6:25 часов утра, а также рейсом СУ 1203, назначенным на 16:00.
Аналогичная ситуация произошла и с двумя рейсами, следующими из Москвы в Пермь. Рейсы СУ 1394 (прибытие в 00:45) и СУ 1202 (прилёт в 15:10). Оба они отменены. Причиной могло стать закрытие принимающего аэропорта Шереметьево. Накануне вечером, 22 сентября, в нём на четыре часа были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Как рассказывал сайт aif.ru, ночью 23 сентября в окрестностях Москвы были сбиты несколько БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин в своём телеграм-канале. Ночью ограничения в Шереметьево были сняты.