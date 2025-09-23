Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» просят арестовать активы Агаларовых

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокусе» просит арестовать имущество Агаларовых.
Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» обратились к Следственному комитету России с просьбой арестовать имущество бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых, а также активы компаний Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Игоря Трунова. Юристы считают, что обеспечительные меры необходимы для дальнейшего возмещения вреда пострадавшим и семьям погибших.
«Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста на имущество владельцев компании Crocus Group, АО “Крокус”, ЧОП “Крокус профи”, АО “Крокус интернешнл” с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявил адвокат, отметив, что ходатайство уже принято следствием. Цитата по ТАСС.
В материалах дела отмечается, что обслуживание системы пожаротушения, а также системы управления доступом к эвакуационным выходам осуществлялось в том числе АО «Крокус». Организацию мероприятий для широкой аудитории обеспечивала Crocus Group, а безопасность здания — частное охранное предприятие «Крокус профи».
После теракта, совершенного 22 марта 2024 года, было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Следствие полагает, что штатная система пожаротушения не сработала во время возгорания, что привело к быстрому распространению огня из-за использования пожароопасных материалов. Кроме того, часть эвакуационных выходов оказалась заперта, что затруднило эвакуацию зрителей.
В результате террористического акта погибли не менее 139 человек, включая трех детей. Пострадало как минимум 121 человек, среди которых 11 несовершеннолетних. По данным следствия и адвоката Трунова, из-за несоблюдения требований безопасности не менее 45 посетителей скончались от воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения.
Четверо исполнителей теракта в концертном зале признали в суде свою вину в полном объеме. Еще восемь фигурантов признали вину частично, предает РАПСИ.