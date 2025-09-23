Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» просят арестовать активы Агаларовых

Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» обратились к Следственному комитету России с просьбой арестовать имущество бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых, а также активы компаний Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Игоря Трунова. Юристы считают, что обеспечительные меры необходимы для дальнейшего возмещения вреда пострадавшим и семьям погибших.