Со Смольянинова* взыскали долг в размере около 160 тысяч рублей

Актер Артур Смольянинов* полностью погасил задолженность по исполнительному производству, сумма которого превышала 155 тысяч рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, 21 сентября 2025 года исполнительное производство в отношении артиста окончено.
Ранее со Смольянинова*, согласно материалам судебных приставов, взыскивалось более 159,7 тысячи рублей. Тогда же в пресс-службе московского главка ФССП заявили, что арестованное в России имущество актера продадут, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей.
«Задолженность Смольянинова* погашена», — сказано в материалах судебных приставов, сообщает РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что на данный момент у актера остался только долг по исполнительским сборам в размере 3,9 тысячи рублей. Эта задолженность связана с 41 завершенным исполнительным производством.
Напомним, Смольянинов* оставил после бегства из России долги по кредитам и неоплаченным штрафам на сумму свыше 164 тысяч рублей. При этом основную сумму долга в размере почти 100 тысяч рублей составлял кредит артиста.
*Включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.