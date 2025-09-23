Со Смольянинова* взыскали долг в размере около 160 тысяч рублей

Ранее со Смольянинова*, согласно материалам судебных приставов, взыскивалось более 159,7 тысячи рублей. Тогда же в пресс-службе московского главка ФССП заявили, что арестованное в России имущество актера продадут, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей.