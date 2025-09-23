Ричмонд
Со Смольянинова* взыскали долг в размере около 160 тысяч рублей

В отношении Смольянинова* закрыли исполнительные производства.

Источник: Комсомольская правда

Актер Артур Смольянинов* полностью погасил задолженность по исполнительному производству, сумма которого превышала 155 тысяч рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, 21 сентября 2025 года исполнительное производство в отношении артиста окончено.

Ранее со Смольянинова*, согласно материалам судебных приставов, взыскивалось более 159,7 тысячи рублей. Тогда же в пресс-службе московского главка ФССП заявили, что арестованное в России имущество актера продадут, если он не погасит задолженность более чем в 155 тысяч рублей.

«Задолженность Смольянинова* погашена», — сказано в материалах судебных приставов, сообщает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что на данный момент у актера остался только долг по исполнительским сборам в размере 3,9 тысячи рублей. Эта задолженность связана с 41 завершенным исполнительным производством.

Напомним, Смольянинов* оставил после бегства из России долги по кредитам и неоплаченным штрафам на сумму свыше 164 тысяч рублей. При этом основную сумму долга в размере почти 100 тысяч рублей составлял кредит артиста.

*Включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.