Родственники умершего жениха сожгли невесту в Индии

Невеста из Индии подверглась сожжению после смерти жениха. Об этой трагедии сообщили на портале Tripura Info.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 32-летней Гиты Сутрадхар в середине сентября. Девушка лежала обнаженная на железнодорожных путях в окрестностях города Агартала, она не подавала каких-либо признаков жизни.

Спустя время в полицию явились родители Сутрадхар — они обвинили свекров в расправе над их дочерью.

Выяснилось, что жених девушки недавно умер из-за несчастного случая. На 34-летнего Прасенджита Сутрадхара упала тяжелая труба во время работы. Спасти его не удалось.

После этого родственники мужчины решили сжечь будущую невестку. Расправившись с девушкой, они выбросили ее обугленные останки на железную дорогу в 500 метрах от их дома. Так они надеялись отвести от себя подозрения, добавили в издании.

В июле индийскую теннисистку Радхику Ядав застрелил ее отец. Между родственниками произошла ссора — мужчина выстрелил в дочь пять раз. Медики доставили 25-летнюю спортсменку в больницу, однако она все равно скончалась из-за полученных травм.