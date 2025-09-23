Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 18 градусов, причем самые высокие температуры будут наблюдаться в утренние часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. По сравнению с вчерашним рекордным теплым днем температура понизится практически на 10 градусов. Днем в Москве плюс 16 — плюс 18, в Подмосковье плюс 13 — плюс 18 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что на юге и востоке области ожидается до плюс 19 — плюс 24 градусов. Причем самые высокие температуры в Москве будут наблюдаться в утренние часы, а в течение дня температура будет постепенно понижаться.
«Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся норму, составив 747 миллиметров ртутного столба», — заключил синоптик.