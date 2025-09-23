Москвичам рассказали о погоде во вторник

«Сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. По сравнению с вчерашним рекордным теплым днем температура понизится практически на 10 градусов. Днем в Москве плюс 16 — плюс 18, в Подмосковье плюс 13 — плюс 18 градусов», — рассказал Леус.