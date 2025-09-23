Ричмонд
Нижегородцам назвали 6 причин пройти диспансеризацию

В России стартовал новый национальный проект «Продолжительная активная жизнь», одним из приоритетов которого является охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. В Нижегородской области эта работа организована во всех медицинских учреждениях, вне зависимости от муниципалитета.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая подчеркивает: регулярное прохождение диспансеризации — это не формальность, а реальная возможность сохранить здоровье и продлить активное долголетие.

Шесть причин пройти диспансеризацию

По словам эксперта, существует несколько ключевых аргументов в пользу профилактических обследований:

1. Ранняя диагностика. Многие заболевания, особенно хронические, на первых стадиях протекают бессимптомно. Диспансеризация помогает выявить их до того, как болезнь даст о себе знать.

2. Предупреждение развития хронических патологий. Регулярное наблюдение позволяет вовремя заметить факторы риска и предотвратить такие болезни, как гипертония, диабет, сердечно-сосудистые нарушения.

3. Повышение качества жизни. Люди, которые регулярно проверяют здоровье, легче переносят лечение и быстрее восстанавливаются.

4. Экономия времени и средств. На ранних стадиях лечение обходится значительно дешевле и требует меньше усилий, чем борьба с осложнениями.

5. Продление жизни. Своевременное лечение прямо влияет на продолжительность и активность жизни.

6. Социальная ответственность. Забота о собственном здоровье — это вклад в общее благополучие общества.

Как проходит диспансеризация

В 2025 году порядок прохождения диспансеризации остается прежним и включает два этапа.

• Первый этап — профилактический осмотр и базовые исследования. Его могут пройти все жители региона с 18 лет.

• До 39 лет предусмотрен ежегодный профилактический осмотр и диспансеризация раз в три года.

• С 40 лет диспансеризация проводится ежегодно.

Отдельное внимание уделяется репродуктивному здоровью. С 2024 года женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет проходят дополнительное обследование, которое помогает выявить факторы риска, способные повлиять на течение беременности и родов.

Где пройти обследование

Пройти диспансеризацию можно в кабинетах профилактики поликлиник по месту прикрепления. Расписание их работы размещено на сайтах медицинских организаций. Заявку также можно оформить через портал госуслуг.

Для жителей отдалённых районов работают «Поезда здоровья», а с 2024 года обследование стало доступно и на базе предприятий и учебных заведений.

Напомним, согласно статье 185.1 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан освободить сотрудника от работы на один или два дня для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Эта норма действует с 2019 года.