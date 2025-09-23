Ричмонд
Слюсарь прокомментировал переход «Ростовводоканала» государству

По решению московского суда «Ростовводоканал» стал государственным.

Источник: Комсомольская правда

Контрольный пакет акций «Ростовводоканала» переходит государству по решению Тверского районного суда Москвы. Это событие прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что предприятие, являющееся ключевым для жизнеобеспечения всей ростовской агломерации, долгое время находилось в частных руках. По его словам, этот период характеризовался недостатком инвестиций и отсутствием необходимого развития, а сама ситуация была ненормальной.

Слюсарь заявил, что это позволит провести модернизацию сетей, наладить прозрачное управление, а также повысить качество воды и надежность системы водоснабжения.

Также он назвал судебное решение долгожданным и принципиально важным для населения.

