Слюсарь прокомментировал переход «Ростовводоканала» государству

Контрольный пакет акций «Ростовводоканала» переходит государству по решению Тверского районного суда Москвы. Это событие прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что предприятие, являющееся ключевым для жизнеобеспечения всей ростовской агломерации, долгое время находилось в частных руках. По его словам, этот период характеризовался недостатком инвестиций и отсутствием необходимого развития, а сама ситуация была ненормальной.
Слюсарь заявил, что это позволит провести модернизацию сетей, наладить прозрачное управление, а также повысить качество воды и надежность системы водоснабжения.
Также он назвал судебное решение долгожданным и принципиально важным для населения.
