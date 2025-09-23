Новосибирские спасатели помогли 12-летней девочке снять кольцо

Сегодня экипаж «Вега-2» в Новосибирске выезжал к 12-летней девочке, у которой под кольцом появился отёк пальца. Спасатели аккуратно перекусили кольцо и освободили палец, не допустив серьёзных последствий. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.