Новосибирские спасатели помогли 12-летней девочке снять кольцо

Самостоятельно кольцо снять не получалось.

Сегодня экипаж «Вега-2» в Новосибирске выезжал к 12-летней девочке, у которой под кольцом появился отёк пальца. Спасатели аккуратно перекусили кольцо и освободили палец, не допустив серьёзных последствий. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Специалисты советуют, чтобы избежать подобных ситуаций: проверяйте, чтобы кольцо не сдавливало палец; следите за размером и чистотой украшения; при отёке снимайте кольцо и при необходимости прикладывайте холод; если боль или припухлость сохраняются — обращайтесь к врачу.

Эти простые меры помогут детям безопасно носить кольца.