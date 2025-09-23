Гладков призвал оставить детей дома из-за сложной обстановки в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал видеообращение к школьникам, их родителям и учителям из Белгорода и Белгородского района, в котором призвал сегодня, по возможности, оставить детей дома со взрослыми из-за крайне сложной оперативной обстановки в регионе.
Он пояснил, что ВСУ подняли в воздух четыре самолета, которые сейчас летят в сторону Белгорода и Белгородского района.
«Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома», — обратился губернатор в своем Telegram-канале к жителям региона.
При отсутствии такой возможности Гладков рекомендовал привезти детей в школы и детские сады с соблюдением всех мер предосторожности передвижения. Он добавил, что все эти меры отрабатываются в школах фактически каждый день.
Накануне стало известно, что беспилотник ВСУ сдетонировал у здания администрации Белгорода.