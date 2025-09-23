Отдыхающие в Анапе пожаловались на агрессивных нудистов.

Мы писали, каждого участника голого заплыва в Сочи оштрафовали на 1 тысячу рублей. Дело 11 нудистов рассматривалось в Лазаревском районном суде. Установлено, что утром 6 августа пять женщин и шесть мужчин купались в море в обнаженном виде. При этом кроме них на пляже находились другие отдыхающие, в том числе дети.