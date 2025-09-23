Отдыхающие в Анапе пожаловались на агрессивных нудистов.
Информация об этом появилась в местном паблике.
Компанию агрессивных любителей оголиться на пляже снял на видео один из отдыхающих. Мужчина просил их одеться, поясняя, что это общественное место. В ответ на это нудисты бросали в него камни, демонстративно раздевались и требовали прекратить съемку.
Ранее на пляже в Сочи полицейские задержали нудиста. Профилактический рейд провели на пляже Дагомыса. С 10 отдыхающими провели разъяснительные беседы.
Мы писали, каждого участника голого заплыва в Сочи оштрафовали на 1 тысячу рублей. Дело 11 нудистов рассматривалось в Лазаревском районном суде. Установлено, что утром 6 августа пять женщин и шесть мужчин купались в море в обнаженном виде. При этом кроме них на пляже находились другие отдыхающие, в том числе дети.