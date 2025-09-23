Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челнах стартовал отопительный сезон

В Набережных Челнах началась подача тепла в социальные учреждения. Об этом сообщил на деловом понедельнике начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Руслан Вильданов.

«Мы начали подавать тепло в социальные учреждения и многоквартирные дома. Работы по запуску планируется завершить до конца текущей недели. На сегодняшний день из 314 социальных объектов уже отапливаются 163. Работа продолжается», — отметил он.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что отопительный сезон официально стартует с 22 сентября.

Да, с 22 сентября мы начинаем отопительный сезон, со всеми вытекающими последствиями. Давайте сделаем так, чтобы запуск прошел в теплое время: с одной стороны, подадим тепло, с другой — примем его и проведем необходимые регулировки. Мы этим хозяйством долгие годы занимаемся и знаем, что это такое. Обычно после начала подачи тепла в течение двух-трех недель проявляются неисправности: где-то завоздушились трассы, где-то задвижка не держит, где-то протекает. Это рабочие моменты, которые мы должны устранить.

сказал Наиль Магдеев

Глава города добавил, что особое внимание будет уделено бесперебойному обеспечению теплом школ, детских садов, больниц и других социальных объектов.