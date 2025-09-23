В Челнах стартовал отопительный сезон

Да, с 22 сентября мы начинаем отопительный сезон, со всеми вытекающими последствиями. Давайте сделаем так, чтобы запуск прошел в теплое время: с одной стороны, подадим тепло, с другой — примем его и проведем необходимые регулировки. Мы этим хозяйством долгие годы занимаемся и знаем, что это такое. Обычно после начала подачи тепла в течение двух-трех недель проявляются неисправности: где-то завоздушились трассы, где-то задвижка не держит, где-то протекает. Это рабочие моменты, которые мы должны устранить.