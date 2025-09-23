В Омске признали аварийными два частных дома

Специальная комиссия признала аварийными дома по улице Осипова, 25 в микрорайоне Булатово и по улице Южная, 3. Оба дома одноэтажные, относятся к категории малоэтажной жилой застройки. Решение об аварийности домов комиссия приняла 2 сентября.