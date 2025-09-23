Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске признали аварийными два частных дома

Жильцов должны расселить до 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Омский список аварийных домов пополнился на два частных дома. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте администрации, подписано и.о. мэра Евгением Фоминым.

Специальная комиссия признала аварийными дома по улице Осипова, 25 в микрорайоне Булатово и по улице Южная, 3. Оба дома одноэтажные, относятся к категории малоэтажной жилой застройки. Решение об аварийности домов комиссия приняла 2 сентября.

Как говорится в постановлении, расселить жильцов новоиспеченных авариек должны до 31 декабря 2032 года.