В Омске признали аварийными два частных дома

Омский список аварийных домов пополнился на два частных дома. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте администрации, подписано и.о. мэра Евгением Фоминым.
Специальная комиссия признала аварийными дома по улице Осипова, 25 в микрорайоне Булатово и по улице Южная, 3. Оба дома одноэтажные, относятся к категории малоэтажной жилой застройки. Решение об аварийности домов комиссия приняла 2 сентября.
Как говорится в постановлении, расселить жильцов новоиспеченных авариек должны до 31 декабря 2032 года.