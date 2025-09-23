Ричмонд
У певицы Мии Бойки украли драгоценности в турецком отеле

Российскую певицу Мию Бойку (настоящее имя Мария Бойко — прим. «ВМ») обокрали в одном из турецких отелей. Об этом артистка рассказала в разговоре с журналистами.

Певица отошла из номера по своим делам — за время ее отсутствия воры обнесли номер. Украли не все, однако самое ценное все же удалось забрать — бриллиантовый крест, золотые серьги и кольца на сумму более семи миллионов рублей.

Преступник оперативно скрылся с места преступления. Сама певица даже и подумать не могла, что оставленные прямо в номере драгоценности могут так похитить, передает «МК».

В июле дачу эстрадной певицы Софии Ротару в крымском поселке Никита также ограбили: злоумышленники взяли с собой все ценности, которые находились в доме.

Кроме того, казахстанская стилистка и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах рассказала, что в парижском отеле Vernet у нее украли все украшения, которые она взяла с собой. Злоумышленники взяли драгоценности «прямо из чемодана», оставив остальные вещи на своих местах.