У певицы Мии Бойки украли драгоценности в турецком отеле

Кроме того, казахстанская стилистка и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах рассказала, что в парижском отеле Vernet у нее украли все украшения, которые она взяла с собой. Злоумышленники взяли драгоценности «прямо из чемодана», оставив остальные вещи на своих местах.