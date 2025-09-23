Потерпевшие по делу о теракте в Крокусе требуют ареста имущества Агаларовых

Адвокаты, представляющие в суде интересы потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» просят следователей наложить обеспечительные меры на активы бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Об этом со ссылкой на одного из защитников потерпевшей стороны Игоря Трунова сообщает ТАСС.
По словам адвоката, защитники попросили СК РФ срочно наложить арест на имущество владельцев компании Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл», чтобы обеспечить права потерпевших на возмещение вреда, которое причинено преступлением по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Так, Crocus Group занимался предоставлением культурно-зрелищных мероприятий в здании «Крокус сити холл», «Крокус профи» — охраняла здание, а АО «Крокус», в том числе, занималась обслуживанием системы пожаротушения, системы контроля управления доступом, которая обеспечивала открывание эвакуационных выходов.
Ранее сообщалось, что Crocus City Hall был в залоге у банка в качестве залога на кредит на 100 млрд рублей в Газпромбанке, займ взял Араз Агаларов.
Также сообщалось, что «Крокус Сити Холл» решено восстановить. Сайт KP.RU раскрыл, сколько это может стоить и каким будет концертный зал.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл», возможно, передадут под выставочные площади после восстановления здания. По этому вопросу подмосковные власти контактируют с собственником здания.