Потерпевшие по делу о теракте в Крокусе требуют ареста имущества Агаларовых

Адвокаты, представляющие в суде интересы потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» просят следователей наложить обеспечительные меры на активы бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Об этом со ссылкой на одного из защитников потерпевшей стороны Игоря Трунова сообщает ТАСС.