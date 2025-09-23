Ричмонд
Дожди и заморозки угрожают урожаю в Казахстане

В некоторых регионах Казахстана возникли сложности с уборкой урожая из-за дождей и заморозков. Об этом сообщил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев.

По прогнозам синоптиков, с 23 по 30 сентября в зерносеющих регионах Казахстана сохраняются сложные условия для уборки урожая.

На большей части Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей дожди прогнозируются в течение всего периода. В Актюбинской области дожди с 26 по 30 сентября. В Западно-Казахстанской области с 25 по 29 сентября.

В Карагандинской и в области Улытау дождь 23 числа и с 27 по 30 сентября. В Павлодарской области дожди прогнозируются с 23 по 25, а затем с 28 по 30 сентября.

На востоке страны дождь ожидается 23—24 сентября и в конце периода 29—30 сентября.

«Выпадение осадков будет сопровождаться порывистым ветром. В течение периода с 23 по 30 сентября прогнозируется постепенное понижение дневных и ночных температур, в ночные часы до заморозков», — сообщил Шарбиев.

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы — на большей части страны, температура выше обычного ожидается на западе, юго-западе, и в южной половине страны.

Осадки ожидаются часто в течение месяца на западе, севере, в горной части востока и юго-востока страны.

С учетом озвученного прогноза, Минэкологии рекомендовало фермерам воспользоваться короткими благоприятными периодами для уборки зерна.