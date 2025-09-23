Рейсы в Москву и Санкт-Петербург задержаны из Хабаровска 23 сентября

В таких случаях авиаперевозчики обязаны предоставлять пассажирам задержанных рейсов определенные услуги. Речь идет о питании, прохладительных напитках, возможности сделать телефонный звонок или отправить электронное письмо. При задержке более двух часов пассажиры имеют право на горячее питание, а при длительной задержке — на размещение в гостинице и трансфер.