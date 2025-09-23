Рейсы в Москву и Санкт-Петербург задержаны из Хабаровска 23 сентября

В аэропортах Дальнего Востока 23 сентября сложилась напряженная ситуация с вылетами. В Хабаровске задержаны рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот», следующие в Санкт-Петербург и Москву. Аналогичные проблемы возникли в аэропортах Магадана, Владивостока и Петропавловска-Камчатского, где отложены вылеты рейсов в Москву. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В таких случаях авиаперевозчики обязаны предоставлять пассажирам задержанных рейсов определенные услуги. Речь идет о питании, прохладительных напитках, возможности сделать телефонный звонок или отправить электронное письмо. При задержке более двух часов пассажиры имеют право на горячее питание, а при длительной задержке — на размещение в гостинице и трансфер.
Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на особый контроль соблюдение прав пассажиров. Ведомство назначило дежурных прокуроров, к которым можно обратиться в случае нарушения законных интересов.
Для оперативного решения вопросов пассажиры могут звонить по телефону в Хабаровске — 8 914−183−26−46. Общий номер Дальневосточной транспортной прокуратуры: 8 924−201−57−60.