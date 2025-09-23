ОРВИ и коронавирус массово поражают свердловчан

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 44 тыс. случаев заболевания ОРВИ, большинство заболевших — дети (61%). Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Из общего числа заболевших — 19 тыс. в Екатеринбурге. Общая заболеваемость в регионе выросла на 30% за неделю. Примечательно, что речь идет о тех, кто обратился к врачам и был зарегистрирован как заболевший.
«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях “Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” и медицинских организаций за неделю обследовано 673 человека — доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы и другие», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе СМИ распространили информацию о вспышке ОРВИ в регионе. В Роспотребнадзоре эти публикации опровергли. Пока уровень заболеваемости в области не выходит за пределы многолетних наблюдений.
На конец прошлой недели из-за ОРВИ 115 групп в 33 муниципальных детских садах Свердловской области были закрыты на карантин. Это составляет 1,07% от общего числа воспитанников всех дошкольных учреждений региона. 96 классов в 38 муниципальных школах были также закрыты из-за ОРВИ. Это охватывает 0,86% от общего числа учеников школ.