Главные новости 23 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 сентября 2025.
Над регионами России за ночь сбили 69 дронов
В Минобороны сообщили об очередной атаке беспилотников ВСУ на регионы России. Силы ПВО уничтожили 69 БПЛА над 10 субъектами, в том числе над Московской областью и Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что
Трамп оценил предложение Путина по стратегическому оружию
Американский президент Дональд Трамп ознакомился с инициативой российского коллеги Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит уточнила, что Трамп прокомментирует предложение позже.
Франция и Бельгия признали Палестину
Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции ООН по палестинскому вопросу сообщил, что Париж признал суверенность Палестины как государства. Он добавил, что военная операция Израиля в Газе не имеет оправдания. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер также объявил о признании Палестины государством.
Три страны Африки вышли из Римского статута МУС
Буркина-Фасо, Нигер и Мали вышли из Римского статута, который являлся основой для формирования Международного уголовного суда (МУС). О решении африканских государств, объединившихся в Конфедерацию Сахеля в июле 2024 года, объявил представитель правительства Буркина-Фасо Жильбер Уэдраого.