Главные новости 23 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 23 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 сентября 2025.

Над регионами России за ночь сбили 69 дронов

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны сообщили об очередной атаке беспилотников ВСУ на регионы России. Силы ПВО уничтожили 69 БПЛА над 10 субъектами, в том числе над Московской областью и Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что 22—23 сентября на подлете к городу были сбиты 30 украинских дронов.

Трамп оценил предложение Путина по стратегическому оружию

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп ознакомился с инициативой российского коллеги Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит уточнила, что Трамп прокомментирует предложение позже.

Франция и Бельгия признали Палестину

Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции ООН по палестинскому вопросу сообщил, что Париж признал суверенность Палестины как государства. Он добавил, что военная операция Израиля в Газе не имеет оправдания. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер также объявил о признании Палестины государством.

Три страны Африки вышли из Римского статута МУС

Источник: Reuters

Буркина-Фасо, Нигер и Мали вышли из Римского статута, который являлся основой для формирования Международного уголовного суда (МУС). О решении африканских государств, объединившихся в Конфедерацию Сахеля в июле 2024 года, объявил представитель правительства Буркина-Фасо Жильбер Уэдраого.

На заводах Boeing начали выпуск истребителей для Пентагона

Источник: U.S. Air Force

На предприятиях Boeing запущено производство истребителей шестого поколения F-47 для ВВС США. Планируется, что первый самолет совершит полет уже в 2028 году. Новый истребитель оснастят современными вооружениями и двигателями. Радиус боевого действия F-47 превысит 1850 км, а скорость — 2,45 км/ч.

