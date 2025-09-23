Ричмонд
Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре рассмотрит заявление о банкротстве ООО «Геоизол», подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Заявление о банкротстве подало калининградское ООО «Бизнес Групп», которое приобрело права требования к «Геоизолу» у ООО «Калининград Кран Плюс». Эта компания сдавала «Геоизолу» в аренду строительные краны, но деньги от арендатора в полном объеме не получила. Установленный судом в Калининграде долг превысил 53 миллиона рублей.

Заявление о банкротстве «Геоизола» компания «Бизнес Групп» направила в суд в июне. С тех пор суд принял заявления еще трех кредиторов о вступлении в дело о банкротстве. Кроме того, участвовать в деле о банкротстве изъявила желание прокуратура Петербурга.

«Геоизол» фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Ранее в сентябре стало известно, что экс-глава отдела капитального строительства Минобороны Алексей Ширинкин приговорен к четырем годам по этому делу. Фигурантами также были его подчиненная Галина Чистякова и должностные лица ООО «Геоизол» Александр Стрельников, Олег Арискин и Станислав Асанович. Все они обвинялись «в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа».

По данным следствия, в 2019 году «Геоизол» заключил многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Следствие установило, что в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили более 290 миллионов рублей.

Уголовные дела в отношении соучастников Ширинкина еще рассматриваются в суде. Стрельников объявлен в международный розыск.