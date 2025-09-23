Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде

«Геоизол» фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Ранее в сентябре стало известно, что экс-глава отдела капитального строительства Минобороны Алексей Ширинкин приговорен к четырем годам по этому делу. Фигурантами также были его подчиненная Галина Чистякова и должностные лица ООО «Геоизол» Александр Стрельников, Олег Арискин и Станислав Асанович. Все они обвинялись «в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа».