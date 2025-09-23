Военблогеры отреагировали на отказ бойца СВО от депутатского мандата

Кроме того, актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своем Telegram-канале написала, что хочет поговорить с Евсюковым напрямую, чтобы понять мотивы его решения баллотироваться и затем отказаться от мандата. Она отметила, что для избирателей, голосовавших за него, это стало разочарованием, и задала вопрос, почему боец СВО не стал отстаивать свои обещания до конца.