Военблогеры отреагировали на отказ бойца СВО от депутатского мандата

Российские военблогеры отреагировали на решение ветерана СВО Владимира Евсюкова отказаться от депутатского мандата в пользу внука экс-губернатора Воронежской области. Сообщалось, что Евсюков, выигравший выборы, передал свой мандат Владиславу Новомлинскому. По мнению военкоров, ситуация получилась неприятной, хотя, как отмечали, на ветерана никто не оказывал давления.
Военблогер Сергей Колясников подчеркнул в своем блоге, что граждане голосовали за ветерана и перемены, а вместо этого им «подсунули» родственника бывшего губернатора. Он добавил, что подобные действия могут снизить доверие населения к выборам.
Telegram-канал «Два майора» посчитал инцидент дискредитацией электорального процесса с участием ветеранов СВО. Представители канала заявили, что проблема кроется не в самом офицере, а в избирательной системе и ее правилах, которые, по их мнению, нуждаются в совершенствовании.
Кроме того, актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своем Telegram-канале написала, что хочет поговорить с Евсюковым напрямую, чтобы понять мотивы его решения баллотироваться и затем отказаться от мандата. Она отметила, что для избирателей, голосовавших за него, это стало разочарованием, и задала вопрос, почему боец СВО не стал отстаивать свои обещания до конца.
