Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга могут стать культурным достоянием в России

Депутат уже направил письмо министру культуры Ольге Любимовой. В нем он рассмотрел идею разработать специальный статус для популярных в России композиций.
По его словам, это помогло бы закрепить их вклад, чтобы никто не смог запретить их в будущем, передает Telegram-канал Baza.
Запрет песен группы «Сектор Газа» является неправильным и глупым занятием. По мнению фронтмена группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, нельзя допустить отмены хитов Юрия Хоя, поскольку в России любят исполнителя.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что запрет таких музыкальных групп, как «Сектор Газа», может привести к тому, что это спровоцирует еще больший интерес к ним.
С инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что лично планирует заняться вопросом запрета ряда песен музыкальной группы «Сектор Газа».