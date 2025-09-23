Ричмонд
Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга могут стать культурным достоянием в России

Песни группы «Сектор Газа» и певца Михаила Круга могут получить статус культурного достояния. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Депутат уже направил письмо министру культуры Ольге Любимовой. В нем он рассмотрел идею разработать специальный статус для популярных в России композиций.

По его словам, это помогло бы закрепить их вклад, чтобы никто не смог запретить их в будущем, передает Telegram-канал Baza.

Запрет песен группы «Сектор Газа» является неправильным и глупым занятием. По мнению фронтмена группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, нельзя допустить отмены хитов Юрия Хоя, поскольку в России любят исполнителя.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что запрет таких музыкальных групп, как «Сектор Газа», может привести к тому, что это спровоцирует еще больший интерес к ним.

С инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что лично планирует заняться вопросом запрета ряда песен музыкальной группы «Сектор Газа».

