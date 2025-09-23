Более десяти пожаров ликвидировали спасатели в Ростовской области за сутки

Помимо этого, ликвидировали четыре горения сухой растительности. Также за сутки было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий всех инцидентов было задействовано 34 единицы спецтехники и 136 сотрудников противопожарной службы.