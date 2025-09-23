Более десяти пожаров ликвидировали спасатели в Ростовской области за сутки

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Ростовской области сотрудники МЧС ликвидировали десять возгораний техногенного характера. Соответствующая оперативная информация была распространена региональным ведомством.
Помимо этого, ликвидировали четыре горения сухой растительности. Также за сутки было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий всех инцидентов было задействовано 34 единицы спецтехники и 136 сотрудников противопожарной службы.
Также в ведомстве предупредили, что, по данным синоптиков, 23 сентября в ряде районов области, включая северо-восточные, северо-западные, центральные и юго-восточные, действует пятый, наивысший класс пожароопасности. В других частях области прогнозируется четвертый класс опасности.
