Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более десяти пожаров ликвидировали спасатели в Ростовской области за сутки

В Ростовской области 22 сентября тушили техногенные пожары и сухую растительность.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Ростовской области сотрудники МЧС ликвидировали десять возгораний техногенного характера. Соответствующая оперативная информация была распространена региональным ведомством.

Помимо этого, ликвидировали четыре горения сухой растительности. Также за сутки было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий всех инцидентов было задействовано 34 единицы спецтехники и 136 сотрудников противопожарной службы.

Также в ведомстве предупредили, что, по данным синоптиков, 23 сентября в ряде районов области, включая северо-восточные, северо-западные, центральные и юго-восточные, действует пятый, наивысший класс пожароопасности. В других частях области прогнозируется четвертый класс опасности.

Подпишись на нас в Telegram.