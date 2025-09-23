«Спать порой просто невозможно». В Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, которые живут у соседа

В Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, живущих у соседа. Подробности приводит pristalica.by.
По словам очевидцев, весной 2025 года в квартире мужчины находилось более 300 крыс. Животные содержались неправильно, не было корма, клетки никто не убирал (подробнее мы писали здесь).
Спустя 3,5 месяца жильцы дома в Микрорайоне-2 бьют тревогу, так как не могут жить спокойно в своих квартирах из-за крыс по соседству. К примеру, Янина говорит, что из квартиры соседей постоянно доносится шум, по всему подъезду появился неприятный запах. Она добавляет, что с соседями пытались поговорить, но все бесполезно.
Спустя некоторое время Янина вместе с мужем по ночам начали слышать странные звуки. Спустя время они поняли, что это шуршание крыс.
— Спать порой просто невозможно. А у нас ведь ребенок маленький! Вызываем периодически милицию, — подчеркивает женщина.
Еще одна жительница многоэтажного дома — Алена — соседствует с квартирой, в которой живут крысы, вплотную: делит один тамбур.
— Волонтеры приезжали к нам и на прошлом неделе, но всех забрать они не смогли, ведь количество вновь перевалило за 200 штук, — подчеркивает белоруска.
Жильцы дома, понимая, что договориться никак не удается, начали писать жалобы в Заславский горисполком и Минский райисполком. Кроме того, они готовят обращение в прокуратуру. В понедельник, 22 сентября 2025 года, в указанный многоэтажный дом выехали глава Минского районного Совета депутатов Наталья Жук и специалисты ветстанции. Однако они не смогли оценить условия содержания животных, так как хозяин отказался пускать их в квартиру.
«При этом, как только он вышел из подъезда, участники встречи ощутили тот самый запах, на который жаловались соседи», — пишет портал.
Мужчина сразу же начал рассказывать свою версию, называя волонтеров мошенниками. Он заявили, что уже не первый месяц просит, чтобы их привлекли к ответственности.
— Я не содержу столько крыс, сколько они говорят! — заявляет мужчина. — Я не развожу этих крыс. Моих родных — около 15−20 штук, и у них есть клетки! А вот остальные — это наловленные, чтобы потом сдать в зоопарк или передать волонтерам.
На вопрос о том, зачем он ловит крыс, сосед ответил:
— А что мне делать? Брать молоток и бить по голове? Это декоративная крыса, которая развилась диким образом. Я отлавливаю и сажаю в клетки.
Кстати, необычная услуга «Белпочты» для деревни стала популярной в Минске.
Ранее белоруска Арина Соболенко показала себя в купальнике на берегу Эгейского моря: «Баланс между работой и личной жизнью».
Тем временем Минобразования опубликовало памятку по оформлению тетрадей в школах Беларуси.