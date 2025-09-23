«Спать порой просто невозможно». В Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, которые живут у соседа

Спустя 3,5 месяца жильцы дома в Микрорайоне-2 бьют тревогу, так как не могут жить спокойно в своих квартирах из-за крыс по соседству. К примеру, Янина говорит, что из квартиры соседей постоянно доносится шум, по всему подъезду появился неприятный запах. Она добавляет, что с соседями пытались поговорить, но все бесполезно.