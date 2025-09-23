Родственники сожгли невесту после гибели жениха: останки нашли в 500 метрах от их дома

В Индии произошла трагедия: женщину сожгли после смерти ее жениха. Об этом сообщило издание Tripura Info.
В середине сентября недалеко от города Агартала, штат Трипура, на железнодорожных путях обнаружили останки 32-летней Гиты Сутрадхар. Тело женщины было обнажено. Родители Гиты обратились в полицию и заявили, что над их дочерью расправились родственники ее жениха.
Как установило следствие, жених Гиты, 34-летний Прасенджит Сутрадхар, работавший на буровой площадке компании ONGC, погиб 9 сентября. Во время работы на него упала тяжелая труба, и спасти мужчину не удалось. Родители Гиты сообщили, что после смерти Прасенджита его родственники решили избавиться от невесты. Они сожгли женщину, а обугленные останки выбросили на железнодорожные пути в 500 метрах от своего дома, чтобы избежать подозрений. Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело.
Ранее в Индии произошел еще один страшный случай. 42-летнюю женщину сожгли заживо родственники ее мужа. Причиной стало то, что она не могла забеременеть. Трагедия произошла на куче лепешек из коровьего навоза. Родственники пытались скрыть преступление, обратившись за помощью для кремации тела.