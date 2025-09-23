Родственники сожгли невесту после гибели жениха: останки нашли в 500 метрах от их дома

Как установило следствие, жених Гиты, 34-летний Прасенджит Сутрадхар, работавший на буровой площадке компании ONGC, погиб 9 сентября. Во время работы на него упала тяжелая труба, и спасти мужчину не удалось. Родители Гиты сообщили, что после смерти Прасенджита его родственники решили избавиться от невесты. Они сожгли женщину, а обугленные останки выбросили на железнодорожные пути в 500 метрах от своего дома, чтобы избежать подозрений. Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело.