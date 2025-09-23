Почти в половине домов Свердловской области включили отопление

В муниципалитетах, где отопление еще не подключено, а именно в Баженовском, Кузнецовском, Унже-Павинском сельских поселениях и Гаринском муниципальном округе, полностью отапливаются объекты социальной сферы. Отопление во всех регионах области дадут до начала октября.