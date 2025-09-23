Почти в половине домов Свердловской области включили отопление

В Свердловской области в работу запущено 86,4% котельных. Отопление подключено в 44 муниципалитетах региона, а именно в 48% домов.
— Отапливается 46,8 миллиона квадратных метров жилья и порядка 4,8 тысячи объектов социальной сферы, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В муниципалитетах, где отопление еще не подключено, а именно в Баженовском, Кузнецовском, Унже-Павинском сельских поселениях и Гаринском муниципальном округе, полностью отапливаются объекты социальной сферы. Отопление во всех регионах области дадут до начала октября.
Напомним, что в Екатеринбурге в первую очередь отопление подключают в социально значимых объектах, таких как школы, детские сады и медучреждения. Подача отопления проходит в два этапа: первый этап завершится 23 сентября, второй начнется 24 сентября и продлится до 30 сентября.