Доктор Мясников возмутился из-за цен на один вид лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что его удивила стоимость одного вида лекарств. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По его словам, в аптеках наблюдается аномальный рост цен на препараты от герпеса.
— Я, как наивный чукотский юноша, посещаю аптеки и удивляюсь, как все это стоит. Я пошел покупать лекарство от герпеса. Мне назвали сумму, я сначала не понял, что они имеют в виду, — уточнил медик.
Мясников добавил, что лекарства, которые он планировал приобрести, стоили несколько тысяч рублей.
До этого специалист предупредил россиян о времени суток, которое медики считают наиболее опасным для жизни. Он отметил, что чаще всего люди подвергаются инфаркту в предутренние часы.
Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян, в свою очередь, рассказал, что поможет снизить риск инфаркта и инсульта. Он посоветовал наладить режим сна, построить предсказуемый график труда и отдыха, а также снизить уровень стресса и стремиться к изменению ритма жизни.