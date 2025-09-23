Ричмонд
Лететь предлагают за 80 тыс. рублей через Череповец или Екатеринбург: калининградцы застряли на юге России

В аэропорту Храброво отменили 4 и задержали 20 рейсов.

Источник: Клопс.ru

В Храброво утром 23 сентября отменили 4 и задержали 20 рейсов. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорт. Калининградцы сообщают «Клопс», что не могут попасть домой из-за транспортного коллапса.

Калининградка Алина рассказала, что утром должна была бортом «Победы» отправиться домой из Минеральных Вод с пересадкой в Москве. Но первый рейс отменили, из-за чего теперь попасть на стыковочный, стало большой проблемой.

«Авиакомпания предлагает взять билет на другой самолёт до столицы за 50−70−80 тыс. рублей или лететь с пересадками в Казани, Екатеринбурге или Череповце за 35 тыс., но при этом никто не гарантирует, что мы при этом успеваем на лайнер, который должен нас доставить в Калининград», — поделилась пассажирка отменённого рейса.

Утром в пятницу, 12 сентября, в Калининграде отменили или задержали более 20 рейсов из-за ограничений в ряде аэропортов.