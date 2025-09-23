ВС РФ ударили «Геранями» по командованию ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, в результате была ликвидирована часть офицерского состава и военной техники противника. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Отмечается, что пункт управления руководящего состава 144 бригады ВСУ был поражен расчетами беспилотников «Герань-2».
«Есть потери среди офицерского состава и военной техники», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по элитной бригаде Зеленского под Купянском.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении в зоне СВО кабины управления украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.
Также появились кадры удара сил РФ по пункту управления дронов ВСУ в районе Константиновки в ДНР.