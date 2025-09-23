ВС РФ ударили «Геранями» по командованию ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, в результате была ликвидирована часть офицерского состава и военной техники противника. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».