ВС РФ ударили «Геранями» по командованию ВСУ в Черниговской области

Уничтожены офицеры ВСУ и военная техника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удар по командованию 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, в результате была ликвидирована часть офицерского состава и военной техники противника. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что пункт управления руководящего состава 144 бригады ВСУ был поражен расчетами беспилотников «Герань-2».

«Есть потери среди офицерского состава и военной техники», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по элитной бригаде Зеленского под Купянском.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в зоне СВО кабины управления украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Также появились кадры удара сил РФ по пункту управления дронов ВСУ в районе Константиновки в ДНР.