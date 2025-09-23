Неизвестные беспилотники привели к сбоям в аэропортах Норвегии и Дании

Аэропорты в Норвегии и Дании столкнулись с многочасовыми задержками и отменами рейсов из-за неизвестных беспилотников.
Самому загруженному в Скандинавии аэропорту Копенгагена пришлось почти на четыре часа приостановить взлет и посадку самолетов. Правоохранители заявили, что недалеко от воздушной гавани заметили от двух до четырех крупных беспилотников.
«Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны. Беспилотники исчезли, и мы не захватили ни одного из них», — сказал заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.
Как передает Reuters, все движение транспорта в аэропорту Копенгагена после появления неизвестных дронов было перекрыто. По данным веб-сайта отслеживания полетов FlightRadar, около 50 рейсов перенаправили в запасные аэропорты.
В Осло аэропорт также оказался закрыт из-за появления беспилотника, а все рейсы перенаправили в ближайшую воздушную гавань. Представитель воздушной гавани сообщил, что полиция уже работает над идентификацией дронов, однако отказался предоставить какие-либо подробности.
Власти Дании и Норвегии сообщили о намерении сотрудничать с целью определить, есть ли связь между этими двумя инцидентами.
Как писал сайт KP.RU, по данным СМИ, по подозрению в причастности к инциденту в Норвегии задержали двух граждан Сингапура.