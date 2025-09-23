Ричмонд
Донского бизнесмена Саввиди представят к званию Почетного гражданина

Правительство Ростовской области выступило с инициативой присвоить звание «Почетный гражданин Ростовской области» известному бизнесмену Ивану Саввиди. Соответствующее предложение направлено в Законодательное собрание региона.

Иван Саввиди уже обладает званием почетного гражданина Ростова-на-Дону, которое было присвоено ему в июне 2024 года. Решение о присвоении областного звания будет рассмотрено на заседании парламентского комитета по экономике с последующим вынесением на голосование депутатов.

Согласно положению, звание «Почетный гражданин Ростовской области» является высшей формой общественного признания заслуг перед регионом. Оно предусматривает единовременную выплату в размере 172 414 рублей и ежемесячную доплату 13 653 рубля, а также предоставление различных льгот, в том числе и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Иван Саввиди — крупный российский предприниматель греческого происхождения, чей бизнес начался в Ростове с компании «Донской табак». В настоящее время его основными активами являются предприятия «Группы Агроком», включая «Тавр» и «Атлантис-Пак».