Жители Хабаровского края смогут бесплатно поменять мелочь на банкноты

Банк России проводит ежегодную акцию «Монетная неделя». До 4 октября можно принести накопившуюся мелочь в любое участвующее в акции отделение банка или магазин. Монеты можно обменять на купюры или положить на свой банковский счёт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Монетную неделю» Банк России проводит ежегодно. Участие принимают около 15 тысяч торговых точек и четырех тысяч отделений банков по всей стране. В Хабаровском крае мелочь принимают в 65 отделениях банков и магазинах в разных населенных пунктах.
Во время проведения акции обмен металлических денег проходит бесплатно, в другое время финансовые организации взимают комиссию до трех процентов от суммы.
По итогам «Монетной недели», которая проходила в апреле, жители страны вернули в оборот более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей.