Жители Хабаровского края смогут бесплатно поменять мелочь на банкноты

Банк России проводит ежегодную акцию «Монетная неделя». До 4 октября можно принести накопившуюся мелочь в любое участвующее в акции отделение банка или магазин. Монеты можно обменять на купюры или положить на свой банковский счёт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».