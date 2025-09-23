Ричмонд
Американец 10 лет держал в бункере супружескую пару и двух своих любовниц

Донни Рэй Берчфилд-младший издевался над своими жертвами и крал их деньги.

В США проходит судебный процесс над 35-летним жителем Южной Каролины Донни Рэйем Берчфилдом-младшим, его обвиняют в жестоком обращении с уязвимыми взрослыми, незаконном лишении свободы, домашнем насилии, мошенничестве и эксплуатации, пишет New York Post.

Как удалось выяснить следствию, Берчфилд-младший держал в бункере супружескую пару, над которой имел опеку. Также он поместил в подвал двух своих любовниц, с одной он познакомился в 2015 году, с другой — в 2024. Супруги и одна из любовниц провели в заточении более 10 лет.

«Полицейские впервые начали расследование после того, как одна из пленниц, замужняя женщина, умерла 25 июля. Следователи заявили, что женщина была мертва из-за физического насилия, ей не была оказана медицинская помощь», — говорится в материале.

Уточняется, что жертвы покинули подвал только после того, как им разрешил арестованный Берчфилд-младший.

По словам правоохранителей, мужчина избивал потерпевших, а также тратил деньги с их карт. Только за последние 8 месяцев он потратил 12 тыс. долларов со счета пары.

Ранее американец нечаянно прострелил потолок из винтовки и серьезно ранил соседку.