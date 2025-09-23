Экс-руководителя красноярского центра ФМБА отправили в колонию

Его признали виновным в хищении денег при поставке лекарств, сообщили в следственном управлении СК РФ.
По версии следствия, в период с 1 сентября 2018 по 11 мая 2021 года генеральный директор, директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой-провизор, а также представитель коммерческой компании придумали схему по подмене части лекарств. Вместо препаратов, необходимых пациентам, они меняли их на другие лекарства.
«Медикаменты оплачивались за счет денежных средств, выделенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Полученными медицинскими препаратами фигуранты распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц. Причиненный ущерб составил более 15,5 миллионов рублей», — напомнили в Следкоме.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере) возбудили на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.
Суд назначил Борису Баранкину наказание в виде 6 лет лишения свободы, что на год меньше, чем просила прокуратура. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима. Плюс к этому он заплатит штраф в размере 700 тысяч рублей. Представитель коммерческой компании получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.
Уголовное дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России еще рассматривается судом. В отношении провизора в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,9 миллиона рублей.
Напомним, родные Бориса Баранкина жаловались на различные нарушения, допущенные при его задержании, а также писали заявление о покушении на убийство, совершенное в момент, когда он находился в СИЗО. В следственном управлении СК РФ пояснили, что процессуальная проверка не выявила таких фактов. Также в пресс-службе отметили, что сейчас экс-директор ФСНКЦ ФМБА здоров.