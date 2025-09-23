Экс-руководителя красноярского центра ФМБА отправили в колонию

Суд назначил Борису Баранкину наказание в виде 6 лет лишения свободы, что на год меньше, чем просила прокуратура. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима. Плюс к этому он заплатит штраф в размере 700 тысяч рублей. Представитель коммерческой компании получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.