Посольство РФ в Таиланде помогло россиянке Владыко и более не ведет ее поиски

Напомним, что 34-летняя жительница Владивостока Эрика Владыко пропала в ночь на 13 сентября. Она жила с четырехлетней дочерью на острове Самуи, а затем переехала в Бангкок. После посещения одного из баров женщина исчезла. Позже ее нашли в хостеле в столице Таиланда, но вскоре она снова ушла в неизвестном направлении, оставив дочь. Девочку, найденную в гостиничном номере, передали бабушке, которая прилетела из Владивостока.