Посольство РФ в Таиланде помогло россиянке Владыко и более не ведет ее поиски

Российское посольство в Таиланде помогло россиянке Эрике Владыко, которую считали пропавшей в Бангкоке. Как рассказал заведующий консульским отделом Илья Ильин, дипломаты убедились, что женщина жива и ей ничего не угрожает. Они также организовали встречу Эрики с ее матерью, прилетевшей из Владивостока.
После этого консульство завершило свою работу, так как, по словам Ильина, гражданин вправе самостоятельно решать, что делать дальше, если это не противоречит закону. Дальнейшим поиском женщины посольство не занимается.
Напомним, что 34-летняя жительница Владивостока Эрика Владыко пропала в ночь на 13 сентября. Она жила с четырехлетней дочерью на острове Самуи, а затем переехала в Бангкок. После посещения одного из баров женщина исчезла. Позже ее нашли в хостеле в столице Таиланда, но вскоре она снова ушла в неизвестном направлении, оставив дочь. Девочку, найденную в гостиничном номере, передали бабушке, которая прилетела из Владивостока.