МГУ создаст обсерваторию для поиска жизни во Вселенной совместно с арабскими вузами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российско-арабский консорциум по организации космической обсерватории для изучения экзопланет и поиска жизни во Вселенной создан по итогам подписания декларации между Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Ассоциацией арабских университетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.
Документ подписали ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов профессор Амр Эззат Салама. Событие приурочено к первому Российско-арабскому саммиту, который по инициативе президента РФ Владимира Путина пройдет в Москве 15 октября.
«При реализации [проекта] мы рассчитываем на беспрецедентно широкую кооперацию стран, сопоставимую только с международным сотрудничеством по проекту МКС. Впервые в истории инициаторами столь серьезной научной программы становятся университеты. Для нас принципиально значимо, что партнерами МГУ станут именно наши арабские друзья. Это одновременно и знак уважения к арабскому наследию в астрономии, математике и навигации, и наш вклад в деловую повестку [грядущего саммита]», — отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.