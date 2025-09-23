МГУ создаст обсерваторию для поиска жизни во Вселенной совместно с арабскими вузами

«При реализации [проекта] мы рассчитываем на беспрецедентно широкую кооперацию стран, сопоставимую только с международным сотрудничеством по проекту МКС. Впервые в истории инициаторами столь серьезной научной программы становятся университеты. Для нас принципиально значимо, что партнерами МГУ станут именно наши арабские друзья. Это одновременно и знак уважения к арабскому наследию в астрономии, математике и навигации, и наш вклад в деловую повестку [грядущего саммита]», — отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.