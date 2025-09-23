В Центробанке рассказали, как будет выглядеть новая 500-рублевка

Центробанк приступил к созданию новой банкноты номиналом 500 рублей, которая, как и ее предшественница, будет выполнена в сиренево-фиолетовых тонах. Об этом РИА Новости сообщил зампред ЦБ РФ Сергей Белов.
Белов подтвердил старт работ, а также отметил, что при разработке регулятор намерен придерживаться привычной уже для россиян цветовой гаммы купюры образца 1997 года. Это, уверен Сергей Белов, поможет россиянам легко распознавать номиналы.
Ранее в Центробанке объяснили, почему хотят поменять дизайн наличных денег и пообещали к 2025 году выпустить шесть обновленных банкнот. Это поможет защитить купюры от износа и фальшивомонетчиков.
В конце прошлого года на сайте Центробанка запустили народное голосование за дизайн новой 1000-рублевой купюры. На странице для голосования стоят 25 изображений. Это достопримечательности из разных регионов Приволжья: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты.