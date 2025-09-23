Овчинский: в ЗАО построят многофункциональный комплекс по проекту КРТ

На западе Москвы, недалеко от МКАД, возведут многофункциональный комплекс в рамках программы комплексного развития территорий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства столицы.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, сообщил, что городские власти уделяют особое внимание проработке каждого проекта КРТ, учитывая потребности жителей различных районов в разнообразных объектах инфраструктуры.
«В Солнцеве на улице Матросова, по соседству с территорией, на которой по другому проекту КРТ построят жилье для реализации программы реновации, реорганизуют участок площадью 0,56 гектара. На нем возведут многофункциональный комплекс площадью 19,7 тысячи квадратных метров. В здании разместят офисы, отделения банков, магазины, другие организации и службы, услуги которых будут востребованы в районе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Как отметил Овчинский, для обеспечения удобного доступа к комплексу будут проложены новые местные дороги. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 5,05 млрд рублей, при этом ожидаемый ежегодный эффект для бюджета составит 228,12 млн рублей. Реализация проекта приведет к созданию более пятисот новых рабочих мест.
Участок, предназначенный для редевелопмента в рамках проекта КРТ, имеет стратегически выгодное расположение. Он находится в непосредственной близости от МКАД и станции Мещерская МЦД-4. Завершение проекта планируется в течение шести лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил комплексное развитие трех участков нежилой недвижимости в Пресненском и Хорошевском районах. Участки, подлежащие реорганизации, расположены вдоль Звенигородского шоссе. На этой территории сейчас находятся старые склады, административные здания и прочие объекты. Планируется возвести более 3,2 млн кв. м недвижимости — современный городской квартал с ЖК, общественно-деловыми и соцобъектами, включая школы на 4,05 тыс. учащихся и детсады на 1775 воспитанников. Гостиничный комплекс площадью 32,5 тыс. кв. м по адресу: 1-я Магистральная улица, дом 25, будет сохранен. Реализация проекта создаст порядка 35,5 тыся. рабочих мест.
Программа комплексного развития территорий направлена на преобразование бывших промзон и неэффективно используемых объектов в привлекательные городские пространства, гармонично интегрированные в городскую среду. На данный момент в Москве на различных этапах проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению Собянина.