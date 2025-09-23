Овчинский: в ЗАО построят многофункциональный комплекс по проекту КРТ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил комплексное развитие трех участков нежилой недвижимости в Пресненском и Хорошевском районах. Участки, подлежащие реорганизации, расположены вдоль Звенигородского шоссе. На этой территории сейчас находятся старые склады, административные здания и прочие объекты. Планируется возвести более 3,2 млн кв. м недвижимости — современный городской квартал с ЖК, общественно-деловыми и соцобъектами, включая школы на 4,05 тыс. учащихся и детсады на 1775 воспитанников. Гостиничный комплекс площадью 32,5 тыс. кв. м по адресу: 1-я Магистральная улица, дом 25, будет сохранен. Реализация проекта создаст порядка 35,5 тыся. рабочих мест.