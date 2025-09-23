В России создают уникальную технологию оценки эффективности мРНК-вакцин

«Ученые центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И. М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты», — говорится в сообщении.