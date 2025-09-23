В Беларуси в двух районах сохраняется запрет на посещение лесов

Так, по данным на 08.50 запрет актуален для Лепельского района Витебской области и Лельчицкого района Гомельской области.
На большей части страны посещение лесных массивов ограничено. Свободными для посещения остаются только восемь районов: Верхнедвинский, Дубровенский, Городокский, Оршанский, Россонский районы Витебской области; Вилейский, Логойский, Молодечненский районы Минской области.
Интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.