В Беларуси в двух районах сохраняется запрет на посещение лесов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в двух районах сохраняется запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на официальном сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: Аргументы и факты

Так, по данным на 08.50 запрет актуален для Лепельского района Витебской области и Лельчицкого района Гомельской области.

На большей части страны посещение лесных массивов ограничено. Свободными для посещения остаются только восемь районов: Верхнедвинский, Дубровенский, Городокский, Оршанский, Россонский районы Витебской области; Вилейский, Логойский, Молодечненский районы Минской области.

Интерактивная карта на портале Минлесхоза постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.