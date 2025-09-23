Ричмонд
Токаев встретился с Зеленским и обсудил СВО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил возможность разрешения конфликта на Украине через дипломатию. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев подчеркнул необходимость продолжения дипломатических усилий для поиска путей прекращения столкновений.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Украиной. Зеленский, как сообщается, изложил свое мнение на текущую ситуацию в своей стране.

Встреча президентов состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где они обменялись мнениями по ключевым международным вопросам и перспективам сотрудничества, передает Telegram-канал Aqorda.

28 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Токаевым. Политики поговорили о дальнейшей перспективе развития отношений Москвы и Астаны в торгово-экономической и энергетической сферах, договорившись поддерживать плодотворное сотрудничество.

