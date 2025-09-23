Автодорогу в Магаданской области закрыли из-за снегопада

Более чем на сутки на Колыме ввели запрет на движение всех типов транспорта по дороге Герба — Омсукчан. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.