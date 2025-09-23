Автодорогу в Магаданской области закрыли из-за снегопада

Более чем на сутки на Колыме ввели запрет на движение всех типов транспорта по дороге Герба — Омсукчан. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями введен запрет для движения всех типов транспортных средств по автомобильной дороге Герба — Омсукчан», — сказано в сообщении.
Как уточняется, запрет будет действовать с 10:30 (02:30 мск) вторника, 23 сентября, до 12:00 (04:00 мск) среды, 24 сентября.
На данный момент в регионе дождь с сильным ветром, порывы которого достигают 5−10 м/с.
Накануне в Магаданской области зафиксировали первый снег и минусовые температуры. МЧС рекомендовало водителям снизить скорость, увеличить дистанцию на дороге и избегать резких маневров.