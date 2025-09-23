Ричмонд
Собянин: ПВО продолжают отражать атаки вражеских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к столице сбили еще два беспилотника ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы ПВО отражают попытки атак украинских дронов на столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, направлявшихся к городу.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Начиная с вечера вчерашнего дня, на подлете к Москве было ликвидировано свыше 20 беспилотных летательных аппаратов. В связи с угрозой атак дронов в аэропортах московского региона действовал план «Ковер», предусматривающий закрытие воздушного пространства над городом.

До этого сообщалось, что в ночь с 22 на 23 сентября российские средства ПВО нейтрализовали 69 вражеских БПЛА над территорией Российской Федерации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше