Собянин: ПВО продолжают отражать атаки вражеских БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы ПВО отражают попытки атак украинских дронов на столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, направлявшихся к городу.
В своем Telegram-канале Собянин отметил, что Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Начиная с вечера вчерашнего дня, на подлете к Москве было ликвидировано свыше 20 беспилотных летательных аппаратов. В связи с угрозой атак дронов в аэропортах московского региона действовал план «Ковер», предусматривающий закрытие воздушного пространства над городом.
До этого сообщалось, что в ночь с 22 на 23 сентября российские средства ПВО нейтрализовали 69 вражеских БПЛА над территорией Российской Федерации.