Более 2,8 млн поездок совершено на трамвайном маршруте № 2 в Москве с запуска

«Год назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл трамвайную линию на ул. Сергия Радонежского. Она разгрузила другие виды транспорта, а москвичи получили еще один удобный и экологичный способ передвижения по городу. За это время новый маршрут трамвая № 2 стал очень востребованным — пассажиры совершили более 2,8 млн поездок», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что благодаря запуску маршрута № 2 почти 700 тыс. жителей ЮВАО, ВАО и ЦАО получили новый экологичный способ передвижения по городу.
В ведомстве напомнили, что маршрут № 2 идет от ул. 3-я Владимирская через шоссе Энтузиастов, ул. Сергия Радонежского и Андроньевскую площадь до Курского вокзала. Так, по маршруту № 2 курсируют девять современных полностью низкопольных трехсекционных трамваев «Витязь-Москва», а интервал движения составляет 10 минут.
Ранее «Известия» сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин 3 сентября принял участие в запуске пассажирского движения первого в России беспилотного трамвая, который следует по маршруту № 10 станция метро «Щукинская» — ул. Кулакова на северо-западе города.