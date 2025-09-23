Более 2,8 млн поездок совершено на трамвайном маршруте № 2 в Москве с запуска

«Год назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл трамвайную линию на ул. Сергия Радонежского. Она разгрузила другие виды транспорта, а москвичи получили еще один удобный и экологичный способ передвижения по городу. За это время новый маршрут трамвая № 2 стал очень востребованным — пассажиры совершили более 2,8 млн поездок», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.