«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 20 минут

В пресс-службе обратили внимание, что во вторник, 23 сентября, по причине скопления транспорта на улицах Свердлова, Аранская, Маяковского, движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика. В «Минсктрансе» уточнили, что задержка составляет до 20 минут.