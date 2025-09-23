Ричмонд
«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 20 минут

«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта в Минске 23 сентября до 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта до 20 минут. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».

В пресс-службе обратили внимание, что во вторник, 23 сентября, по причине скопления транспорта на улицах Свердлова, Аранская, Маяковского, движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика. В «Минсктрансе» уточнили, что задержка составляет до 20 минут.

