Министр сельского хозяйства Иркутской области покинул свой пост

За время работы экс-министра, объем производства молока в секторе увеличился на 27%, мяса на 14%. В 2022 году урожайность зерна достигла рекордных показателей за последние 35 лет. В 2023 году была зафиксирована рекордная молочная продуктивность — 6798 кг на одну корову, а в 2024 году — рекордный урожай овощей. Сейчас формируют новый кадровый состав министерства.