Министр сельского хозяйства Иркутской области покинул свой пост

Илья Сумароков проработал на этой должности почти 10 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков покинул свой пост. Распоряжение об этом подписал глава региона Игорь Кобзев. Бывший министр проработал на этой должности почти 10 лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

— В жизни каждого человека неминуемо наступает этап, когда ему необходимо менять свой профессиональный статус, — сказал Илья Сумароков.

За время работы экс-министра, объем производства молока в секторе увеличился на 27%, мяса на 14%. В 2022 году урожайность зерна достигла рекордных показателей за последние 35 лет. В 2023 году была зафиксирована рекордная молочная продуктивность — 6798 кг на одну корову, а в 2024 году — рекордный урожай овощей. Сейчас формируют новый кадровый состав министерства.