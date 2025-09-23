Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спать на матрасах в нижегородском аэропорту пришлось пассажирам авиарейса

Пассажирам, направлявшимся в столицу, пришлось ночевать на матрасах в аэропорту, ожидая вылета.

Источник: Аэропорт Нижний Новгород

Пассажиры рейса Дубай—Москва вынужденно приземлились в Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Борт SU-531, который должен был приземлиться в Москве в 21:56, направили в Нижний Новгород.

После почти трёх часов ожидания в самолёте пассажиров разместили в здании аэропорта, где им выдали матрасы для ночлега. По словам очевидцев, вылет в Москву ориентировочно перенесли на два часа дня, однако сотрудники аэропорта называют разное время.

Ранее сообщалось, что задержан авиарейс Нижний Новгород — Екатеринбург.