Россияне испытывают проблемы с доступом к сайту ФНС

В разных регионах страны наблюдается всплеск жалоб на работу сервисов ФНС.
Пользователи из разных регионов России столкнулись с массовыми трудностями при попытке зайти на официальный сайт и в личный кабинет Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно данным сервиса мониторинга сбоев DownDetector, зафиксирован резкий рост числа жалоб на недоступность онлайн-сервисов ведомства.
По информации портала, в настоящее время проблемы испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Симферополя. За последний час накопилось больше 130 жалоб. За сутки — свыше двух тысяч. Пользователи жалуются на то, что не могут войти в личный кабинет, недоступность сайта, а также на невозможность оформить самозанятость. Кроме того, фиксируются сбои и в работе мобильного приложения ФНС. Причины сбоя на данный момент неизвестны.
Жалобы на работу сайта ФНС на данный моментФото: скриншот URA.RU.
Аналогичные проблемы с доступом к сервисам ФНС возникали у интернет-пользователей накануне. Отмечается, что россияне также не могли зайти в личный кабинет или воспользоваться сайтом Федеральной налоговой службы.