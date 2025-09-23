Россияне испытывают проблемы с доступом к сайту ФНС

По информации портала, в настоящее время проблемы испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Симферополя. За последний час накопилось больше 130 жалоб. За сутки — свыше двух тысяч. Пользователи жалуются на то, что не могут войти в личный кабинет, недоступность сайта, а также на невозможность оформить самозанятость. Кроме того, фиксируются сбои и в работе мобильного приложения ФНС. Причины сбоя на данный момент неизвестны.