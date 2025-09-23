В отношении актера Смольянинова закрыли исполнительные производства

Уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов* погасил имеющиеся долги, в связи с чем исполнительные производства против него закрыты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные материалы.
Ранее стало известно, что задолженность Смольянинова превысила 275 тыс. рублей, включая неоплаченные штрафы ГАИ на более чем 58 тыс. рублей, невыплаченный кредит на сумму свыше 101 тыс. рублей и штраф за дискредитацию ВС РФ. В отношении актера было открыто 44 исполнительных производства.
Ранее стало известно, что Смольянинов может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах.
Напомним, Смольянинов объявлен в розыск. В январе 2023 года актер был включен в список иноагентов. В мае 2024 года его внесли в федеральный перечень террористов и экстремистов.
* Признан в России иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.