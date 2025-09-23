Ричмонд
В Башкирии хотят добавить новые категории дел для бесплатной юридической помощи

В Башкирии расширят перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании планируют рассмотреть поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Как пояснили в парламенте, инициатива предполагает добавление в перечень случаев, когда такая помощь оказывается, новой категории судебных дел.

Председатель заксобрания Константин Толкачев сообщил, что предлагается включить в этот список дела, связанные с установлением и оспариванием отцовства и материнства.

Он отметил, что судебные процессы по установлению родства обладают высокой социальной важностью. При этом люди с невысоким доходом, которые не могут позволить себе услуги адвоката, часто остаются без квалифицированной поддержки в таких сложных делах. Толкачев добавил, что именно для решения этой проблемы и планируется расширить перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи.

