В Башкирии хотят добавить новые категории дел для бесплатной юридической помощи

Он отметил, что судебные процессы по установлению родства обладают высокой социальной важностью. При этом люди с невысоким доходом, которые не могут позволить себе услуги адвоката, часто остаются без квалифицированной поддержки в таких сложных делах. Толкачев добавил, что именно для решения этой проблемы и планируется расширить перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи.